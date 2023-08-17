Минтранс прокомментировал отключение авиакомпаний России от системы SITA Фото: Иван ВИСЛОВ

Вопрос о каналах обмена информацией для международных полетов самолетов российских авиалиний после ухода из страны швейцарского провайдера услуг для гражданской авиации SITA решен со многими странами, а с другими переговоры продолжаются. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса РФ.

«Предстоит обеспечить обмен информацией между российской и зарубежными сетями и организовать альтернативные каналы связи. Для большинства государств, в которые осуществляются полеты, этот вопрос решен», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в четверг, 17 августа.

В министерстве отметили, что связанные с функционированием внутренних воздушных перевозок риски были сняты, а работа по миграции авиакомпаний и аэропортов на российскую систему идет в ускоренном режиме.

Ранее издание РБК, ссылаясь на источники, сообщило, что российские и иностранные авиакомпании, летающие между Россией и зарубежными странами, осенью этого года могут столкнуться со сложностями в обеспечении этих перелетов из-за отключения страны от телекоммуникационных каналов, которые принадлежат провайдеру услуг для гражданской авиации – швейцарской SITA.