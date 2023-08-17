Сеймур Херш: подход Вашингтона к конфликту на Украине останется прежним Фото: EAST NEWS

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что правительство США не изменит свой подход к ситуации на Украине, однако завершение конфликта уже близко.

“Подход Белого дома к конфликту, когда дело доходит до реалистичных разговоров с американским народом, будет оставаться прежним. Но конец близок, даже если оценки, выдаваемые Байденом людям, будто сошли со страниц комиксов”, — написал журналист в своей статье.

Херш добавил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предупредило госсекретаря США Энтони Блинкена, что украинское наступление не увенчается успехом.

Напомним, ранее глава "Фонда наследия" Кевин Робертс заявил, что Белый дом пренебрегает интересами граждан США, постоянно увеличивая финансирование украинской армии и призвал Вашингтон отказаться от военной поддержки киевского режима.