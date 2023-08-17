Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Донецка и Луганска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил о перспективах возведения высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а также в сторону Донецка и Луганска.

На церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) российский лидер заявил о необходимости и далее развивать эту систему.

«Если там от Москвы до Адлера протащить, это уже будет 10 часов всего в пути. Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг … Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк», - отметил глава государства.

Как писал сайт KP.RU, в ходе церемонии открытия российский президент также заявил о необходимости начать реализовывать проект по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт - Петербургом.