Михаил Мишустин посетил в Самаре предприятия двигателестроительного и ракетостроительного комплекса 17 августа 2023 года

Михаил Мишустин познакомился с производственными мощностями самарских предприятий. Фото: Правительство России

Сегодня Самару посетил с рабочим визитом председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым он осмотрел производственные мощности локомотива отечественного двигателестроения завода ПАО «ОДК-Кузнецов». Сегодня предприятие изготавливает и ремонтирует двигатели для военных самолетов, производит жидкостные ракетные двигатели для космических аппаратов, изготавливает промышленные газотурбинные установки для топливно-энергетически предприятий. Председатель правительства осмотрел производственные цеха и посетил стенд испытания двигателей. Мишустин высоко оценил достижения предприятия, в том числе в области импортозамещения. Проектирование ведется на отечественном ПО, а созданная газовая турбина ГТД-110М не уступает продукции иностранного производства при более низкой стоимости.

Также Михаил Мишустин и Дмитрий Азаров ознакомились с ходом реконструкции производства в агрегатно-сварочно-сборочном цехе РКЦ «Прогресс», где будет изготавливаться перспективная ракета-носитель «Союз-5».

- Спасибо за труд! Вы помогаете в создании технологического суверенитета страны, - обратился глава правительства РФ к сотрудникам предприятия.

Он также отметил, что сегодня решается вопрос по предоставлению льготного арендного жилья работникам оборонного комплекса страны.