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НовостиПолитика17 августа 2023 13:09

Кадыров призвал мусульманские страны осудить акции с сожжением Корана

Безнаказанность участников акций демонстрирует мусульманам истинное отношение стран Запада к их правам, отметил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Кадыров призвал мусульманские страны осудить акции с сожжением Корана

Кадыров призвал мусульманские страны осудить акции с сожжением Корана

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал лидеров мусульманских стран открыто осудить акции с сожжением Корана и защитить ислам от посягательств.

«Акции по сожжению Корана в странах Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата. Где находятся лидеры мусульманских государств в это время? Почему они позволяют открыто попирать наше Священное Писание и не предпринимают никаких шагов для защиты исламской религии?» – написал он в Telegram.

Как заявил глава Чечни, полная безнаказанность участников акций с сожжением Корана наглядно демонстрирует мусульманам истинное отношение западных государств к их правам. В то же время исповедующие ислам продолжают жить в этих государствах, получая пособия, «будучи униженными и оскорбленными», подчеркнул политик.

«Я призываю лидеров исламских государств проснуться и сделать все возможное, чтобы защитить нашу религию от любых преступных посягательств», – резюмировал глава Чечни.

Сайт KP.RU сообщал, что 31 июля в Стокгольме прошла очередная провокация, разрешенная властями и полицией Швеции, во время которой был сожжен Коран.