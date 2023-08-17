Ипотеку в Сбере по текущим ставкам можно оформить до 22 августа

Сбербанк повысит ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки с 22 августа Фото: пресс-служба Сбербанка

С 22 августа “Сбербанк” планирует повысить ставки по ипотечным кредитам на покупку вторичного жилья и новостроек.

“С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п. п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п. п. на этой неделе”, — сообщили ТАСС в “Сбербанке”

При этом клиентам, которые подадут заявки на ипотечный кредит до указанного дня, могут одобрить заявку по прежним ставкам.

Напомним, 14 августа курс рубля стал стремительно падать и побил антирекорд марта 2022 года – в тот день доллар торговался на уровне выше 101 рубля, а евро превысил отметку в 110 рублей.

Руководство ЦБ оперативно отреагировало на скачки курса национальной валюты и приняло решение повысить ключевую ставку до 12 процентов для сдерживания устойчивого инфляционного давления на рубль. Регулятор не исключил дальнейшего повышения ставки в случае роста проинфляционных рисков. Многие банки вслед за повышением ключевой ставки стали рассматривать повышение ставок по кредитам и по вкладам.

"Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго: все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 п.п. в связи с повышением ключевой ставки ЦБ на 3,5 п.п. на этой неделе. При этом ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются - условия в Сбербанке по ним одни из лучших на рынке. По потребительским кредитам минимальная ставка по-прежнему останется 4% годовых на первый месяц, со второго месяца минимальная процентная ставка с 18 августа составит 14,5 % годовых. При этом мы увеличили размер кешбэка который клиенты могут вернуть бонусами СберСпасибо, теперь он составляет 2,5% от ставки по кредиту." - прокомментировали ситуацию в Сбербанке.