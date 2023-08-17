Суд арестовал обвиняемого по делу о пожаре на АЗС в Махачкале на два месяца

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Басманный суд Москвы арестовал на два месяца обвиняемого по делу о пожаре на автозаправочной станции в Махачкале, в результате которого погибли 35 человек.

Согласно принятому судом решению, обвиняемый Эльдар Насрулаев пробудет под стражей до 14 октября. Мужчину обвиняют в хранении продукции, не отвечающим требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

По информации РИА Новости, Насрулаев, предположительно, хранил селитру, которая взорвалась. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писал сайт KP.RU, взрыв на заправке в Махачкале произошел поздним вечером в понедельник, 14 августа. По предварительной информации, сначала пожар возник в автосервисе, после чего огонь распространился на близлежащую заправку, где взорвались две цистерны.

В результате инцидента погибли 35 человек. Число пострадавших составляет 84 человека, госпитализированы в различные медучреждения 66 человек, включая 16 детей.