Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что конференция в Саудовской Аравии по мирному решению конфликта на Украине изначально планировалась как конференция по капитуляции России.

“Джидда была детищем Салливана. Он планировал, что это будет байденовский эквивалент Версальского мирного договора. Великий союз свободного мира встречается на праздновании победы после унизительного поражения ненавистного врага”, — написал Херш в своей статье, ссылаясь на представителя разведки США.

По его словам, в Белом доме ожидали от широкомасштабного наступления Украины разгрома российских войск и даже начали планировать аналог “Нюрнбергского процесса” в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге с Джейком Салливаном в качестве представителя Соединенных Штатов.

Херш добавил, что Белый дом до последнего будет продолжать военную поддержку Украины, несмотря на провалы наступления ВСУ. Но завершение конфликта уже близко, а в ЦРУ начинают признавать, что украинское наступление не увенчается успехом.