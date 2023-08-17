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НовостиПолитика17 августа 2023 13:48

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 17 августа

Сирены гражданского оповещения включились почти одновременно во всех областях страны
Сергей ЧИКОВ
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 17 августа

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 17 августа

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины 17 августа. По данным онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации, сирены гражданского оповещения включились практически одновременно на всей территории страны с 16:20 по 16:28 мск.

Раньше всего сирены включили в Киеве и Харьковской области. После этого в течение нескольких минут воздушная тревога была объявлена по всей стране. При этом в Харьковской области это уже восьмая тревога за 17 августа

Удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования российские войска стали наносить после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. С тех пор сирены гражданского оповещения практически ежедневно звучат в различных областях Украины. При этом, как подчеркивал президент России Владимир Путин, российские войска наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.