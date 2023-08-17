Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 17 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины 17 августа. По данным онлайн-портала украинского министерства цифровой трансформации, сирены гражданского оповещения включились практически одновременно на всей территории страны с 16:20 по 16:28 мск.

Раньше всего сирены включили в Киеве и Харьковской области. После этого в течение нескольких минут воздушная тревога была объявлена по всей стране. При этом в Харьковской области это уже восьмая тревога за 17 августа

Удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования российские войска стали наносить после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. С тех пор сирены гражданского оповещения практически ежедневно звучат в различных областях Украины. При этом, как подчеркивал президент России Владимир Путин, российские войска наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.