Путин поручил выдавать льготные кредиты на круглогодичные парки развлечений

Путин поручил выдавать льготные кредиты на строительство круглогодичных парков развлечений Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить выдачу льготных кредитов на создание круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

«С учетом ранее данных поручений обеспечить включение в программу льготного кредитования предоставление льготных кредитов на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов», – приводится текст поручения на сайте Кремля.

Выдача льготных кредитов направлено на развитие туристической инфраструктуры, говорится в поручении.

Напомним, в России к 2030 году будут созданы пять крупных круглогодичных морских курортов. По словам вице-премьера Дмитрий Чернышенко, такие курорты планируется создать на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях. Они будут рассчитаны на размещение не менее десяти миллионов туристов.

На реализацию проекта хотят привлечь минимум миллиард частных инвестиций, которые направят на строительство обеспечивающей инфраструктуры – инженерных коммуникаций, энергетики и подъездных дорог к локациям.