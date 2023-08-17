Украина внесла владельца AliExpress в список «международных спонсоров войны» Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины внесло группу компаний Alibaba Group Holding Limited в список «международных спонсоров войны».

Как уточняется на сайте НАПК, собственник AliExpress был включен в этот список за продолжение работы в России и предоставление интернет-платформы для продажи товаров, произведенных Дебальцевским заводом металлургического машиностроения, который располагается в ДНР.

Кроме того, в агентстве заявили, что Alibaba Group якобы цензурирует на своих площадках украинский контент.

Напомним, на прошлой неделе НАПК Украины внесло в список «международных спонсоров войны» компанию-производитель спиртных напитков Bacardi Limited. Причиной такого решения стало сотрудничество Bacardi с Россией, объяснили в агентстве. Как утверждают в НАПК, компания продолжает вести бизнес в РФ и активно ищет там новых сотрудников.