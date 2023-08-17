Путин поручил обеспечить сохранение детских пособий при увеличении доходов семьи Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей в случае увеличения доходов семьи. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи в течение срока, на который назначено указанное пособие», - сказано в перечне поручений.

Российский лидер также дал поручение внести поправки, чтобы родители или опекуны детей-инвалидов могли продолжать получать выплаты каждый месяц в случае, если они работают в формате частичной занятости. Глава государства также поручил проработать сохранение за матерями права на декретные выплаты в том случае, если они вернулись на работу до момента исполнения ребенка полутора лет.

Ранее Путин объявил о введении в России с 1 января 2023 года нового единого пособия на детей, а также об увеличении маткапитала. Тогда министр труда Антон Котяков рассказал, что размер выплат на первого ребенка составит почти 590 тысяч рублей, на второго - почти 780 тысяч рублей.

Сайт KP.RU писал об индексации с 1 февраля 2023 года размера единовременного пособия при рождении ребенка. Сообщалось, что единовременная выплата составит 23 011 рублей.