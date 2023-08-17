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НовостиОбщество17 августа 2023 14:25

Путин поручил обеспечить сохранение детских пособий при увеличении доходов семьи

Также он дал поручение сохранить за матерями право на декретные выплаты
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин поручил обеспечить сохранение детских пособий при увеличении доходов семьи

Путин поручил обеспечить сохранение детских пособий при увеличении доходов семьи

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей в случае увеличения доходов семьи. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи в течение срока, на который назначено указанное пособие», - сказано в перечне поручений.

Российский лидер также дал поручение внести поправки, чтобы родители или опекуны детей-инвалидов могли продолжать получать выплаты каждый месяц в случае, если они работают в формате частичной занятости. Глава государства также поручил проработать сохранение за матерями права на декретные выплаты в том случае, если они вернулись на работу до момента исполнения ребенка полутора лет.

Ранее Путин объявил о введении в России с 1 января 2023 года нового единого пособия на детей, а также об увеличении маткапитала. Тогда министр труда Антон Котяков рассказал, что размер выплат на первого ребенка составит почти 590 тысяч рублей, на второго - почти 780 тысяч рублей.

Сайт KP.RU писал об индексации с 1 февраля 2023 года размера единовременного пособия при рождении ребенка. Сообщалось, что единовременная выплата составит 23 011 рублей.