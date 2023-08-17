Семья заплатила 1,3 млн за тур на Бали и осталась на улице из-за обмана турфирмы

Семья застряла на Бали из-за обмана турфирмы. Фото: кадр из видео

Из-за обмана московского турагентства, семью выселили из отеля в Индонезии. За тур пострадавшие заплатили 1 369 590 рублей. Было все включено: перелет на Бали и обратно, проживание четырех человек в отеле с 9 по 24 августа. В итоге семье пришлось дополнительно оплачивать номера, чтобы не остаться на улице в незнакомой стране.

А началось все с того, что Мария З. отправилась в ТЦ «Беговой» на Хорошевском шоссе, чтобы купить путевку на Бали. Этот отпуск семья планировала давно и с нетерпением ждала.

С помощью менеджера выбрала отель, забронировали даты перелета. Клиентка сразу оплатила весь тур, чтобы не было проблем. Но проблемы в этот момент только только начинались.

Сначала турагентство перепутало даты вылета, их сместили на сутки. Потом, через два дня отдыха, оказалось, что номера в отеле не оплачены на весь отпуск.

Отель предложил заплатить самостоятельно. Туристы связались с хозяйкой фирмы, она обещала «решить вопрос». Сначала сообщила, что якобы „заменила“ туроператора, а потом и вовсе пропала.

Вскоре семья выяснила, что обратные билеты тоже не оплачены. Семье пришлось обращаться за помощью к родственникам, чтобы продержаться на острове две недели испорченного отпуска.

- Мы просим всех быть внимательнее и осторожнее, чтобы не оказаться в такой же ситуации. Желательно оплачивать и заказывать турпоездки самостоятельно, - делятся пострадавшие с телеканалом "360".

Мария рассказывает, что обманувший их турагент работает под вывеской крупной туристической компании Anex Tour, хотя никакого отношения к этой организации не имеет. Это выяснилось уже после того, как семья оказалась в плачевном положении. На документах, которые им дали, стоят печати совсем другой организации.

- Ранее там была приличная контора, но затем люди поменялись, а вывеска осталась, нас просто развели на деньги! И мы не одни такие, - говорит женщина.

Судя по всему, мошенничество было поставлено на поток. В интернете немало отзывов от других пострадавших. Семья уже обратилась в следственный комитет.