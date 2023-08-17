Путин поручил разработать меры продвижения российских маркетплейсов за рубежом

Путин поручил подготовить меры продвижения маркетплейсов из России за рубежом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать меры по продвижению российских маркетплейсов как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

“Правительству Российской Федерации принять дополнительные меры, направленные на продвижение отечественных электронных торговых площадок на зарубежных рынках”, — указано в опубликованном на сайте Кремля поручении.

Также глава государства поручил Кабмину поддержать малый и средний бизнес, торгующий на электронных площадках за границей, предусмотрев мониторинг эффективности принимаемых мер поддержки. Поручение президента должны быть исполнено до 1 декабря 2023 года.

Ежегодно на маркетплейсах регистрируется более 100 тысяч новых продавцов и более 70 тысяч интернет-магазинов. При этом многие начинающие предприниматели совершают типичные ошибки при выходе на интернет-площадки. Сайт KP.RU разобрался, как избежать ошибок при работе на маркетплейсах, и собрал инструкции, как начать торговать на самых известных площадках России.