Полиция Швеции разрешила очередную акцию с сожжением Корана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Швеции разрешила проведение очередной акции в Стокгольме, в ходе которой планируется сжечь Коран. Об этом в четверг, 17 августа, сообщила газета Aftonbladet.

«Завтра у посольства Ирана в Стокгольме планируется сжечь Коран», - проинформировало издание.

Уточняется, что соответствующая заявка была одобрена полицией. Кто является организатором акции, не сообщается.

Очередная акция с сожжением священной книги мусульман прошла в понедельник, 31 июля, у здания шведского парламента в Стокгольме. Организаторами акции выступили два человека - мигранты из Ирака Салван Момика и Салван Наджем. Сначала они пинали между собой Коран, а затем подожгли священное писание около шведского Риксдага.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал лидеров мусульманских стран открыто осудить акции с сожжением Корана и защитить ислам от посягательств. По его мнению, подобные мероприятия в странах Запада предсказуемо доводят ситуацию до точки невозврата. Как заявил глава Чечни, полная безнаказанность участников акций с сожжением Корана наглядно демонстрирует мусульманам истинное отношение западных государств к их правам.