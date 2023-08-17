Воздушная тревога второй раз за день объявлена по всей Украине Фото: REUTERS

На всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщает Министерство цифрового развития страны.

Как следует из данных онлайн-карты ведомства, сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах Украины почти одновременно – в 17:50.

Напомним, в четверг, 17 августа, воздушная тревога по всей Украины уже объявлялась с 16:20 по 16:28 мск.

Удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования российские войска стали наносить после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. С тех пор сирены гражданского оповещения практически ежедневно звучат в различных областях Украины. При этом, как подчеркивал президент России Владимир Путин, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.