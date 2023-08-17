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НовостиПолитика17 августа 2023 15:07

Воздушная тревога второй раз за день объявлена по всей Украине

Сигналы прозвучали во всех регионах страны почти одновременно
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Воздушная тревога второй раз за день объявлена по всей Украине

Воздушная тревога второй раз за день объявлена по всей Украине

Фото: REUTERS

На всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога, сообщает Министерство цифрового развития страны.

Как следует из данных онлайн-карты ведомства, сигналы воздушной тревоги прозвучали во всех регионах Украины почти одновременно – в 17:50.

Напомним, в четверг, 17 августа, воздушная тревога по всей Украины уже объявлялась с 16:20 по 16:28 мск.

Удары высокоточным оружием морского и воздушного базирования российские войска стали наносить после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. С тех пор сирены гражданского оповещения практически ежедневно звучат в различных областях Украины. При этом, как подчеркивал президент России Владимир Путин, ВС РФ наносят удары исключительно по объектам военной инфраструктуры Украины.