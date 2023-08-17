В сети появились фото российского смартфона «Р-ФОН» с отечественной ОС Фото: соцсети

В сети появились первые фотографии нового российского смартфона «Р-ФОН» с отечественной операционной системой (ОС) Rosa Mobile. Устройство разработал научно-технический центр информационных технологий «РОСА».

Фото нового российского гаджета опубликовал в своем Telegram-канале директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков, поделившись некоторыми характеристиками смартфона.

По словам директора АППСИМ, «Р-ФОН» имеет дисплей 6,7 дюйма, основную камеру на 50 Мп, датчик отпечатка пальца и слот на две SIM-карты. Он оснащен оперативной памятью 8 Гб и встроенной 128 Гб, а также аккумулятором емкостью 5 000 мАч.

Как отметил Зыков, возможности ОС Rosa Mobile держатся в секрете до официального анонса. Поступление этой операционной системы на потребительский рынок запланировано на 2024 год, корпоративному сектору и госзаказчикам она станет доступна до конца этого года.