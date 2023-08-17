В Лондоне трех болгар снова взяли под стражу за шпионаж в пользу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Лондона вновь отправил под стражу трех граждан Болгарии, которые обвиняются в шпионаже в пользу России.

Как передает телеканала Nova со ссылкой на посла Болгарии в Великобритании Марина Райкова, ранее обвиняемые были отпущены под залог, однако их снова арестовали. Отмечается, что граждане Болгарии помещены в три разные тюрьмы.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали в Великобритании троих граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Подозреваемые жили в Соединенном Королевстве несколько лет и якобы работали на спецслужбы РФ. Среди статей, которые им вменяют, хранение поддельных документов. Ожидается, что суд над ними начнется в Лондоне в январе 2024 года.

Ранее агентство внутренней безопасности и польская полиция провела задержание двух российских граждан. По их информации, они якобы распространяли пропагандистские материалы в Кракове и Варшаве, имт акже тпредъявлены обвинения в шпионаже.