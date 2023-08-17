Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Раиси Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, в ходе которого лидеры стран обсудили расширение сотрудничества в международных и региональных вопросах.

“Обсуждены вопросы расширения взаимодействия в международных и региональных делах, в том числе с учётом участия Ирана в качестве полноправного члена в Шанхайской организации сотрудничества, а также заинтересованности подключиться к деятельности БРИКС”, — сообщили на сайте Кремля.

Также отмечается, что обе стороны отметили высокий уровень достигнутых российско-иранских отношений и подтвердили настрой на дальнейшее укрепление сотрудничества в самых разных сферах.

Напомним, недавно иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что власти Ирана готовы полностью отменить визовый режим с Россией. Сейчас ожидаются соответствующие решения должностных лиц республики по практической реализации этого замысла.