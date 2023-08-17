Для 32 муниципалитетов Нижегородской области закупят почти 300 автобусов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Продолжаем работу над улучшением качества объектов транспортной сети. Вопросы обновления общественного транспорта неоднократно поднимали и главы округов, и жители в соцсетях. Мы с коллегами доказали на федеральном уровне необходимость финансовой поддержки для решения этого вопроса», - заявил Глеб Никитин о существенном обновлении парка общественного транспорта районов региона.

1,1 млрд рублей на закупку 173 автобусов Нижегородской области выделено решением президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию. Дополнительно полмиллиарда рублей одобрено в виде специального казначейского кредита на обновление подвижного состава общественного транспорта Комиссией по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина. В результате регион закупит еще 128 автобусов для муниципальных маршрутов.

Автобусы поступят в 32 муниципалитета Нижегородской области.

«Поручил профильным ведомствам ускориться с закупкой, чтобы первые автобусы пришли к нам уже в этом году», - пояснил Глеб Никитин.

Для улучшения транспортного обслуживания населения правительство Нижегородской области проводит постоянную системную работу. В ходе воплощения Стратегии развития региона за шесть лет для «Нижегородпассажиравтотранса» и пассажирских предприятий в муниципальных образований Нижегородской области закуплено более 800 автобусов.

Развивается электротранспорт. До конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамвайных вагонов, обновить почти 150 километров трамвайных путей и полтора десятка тяговых подстанций. Предполагается, что в результате скорость движения трамваев возрастет на 45%. На городских маршрутах уже работают новые вагоны «МиНиН».

Помимо этого, принято решение о частичной замене троллейбусной маршрутной сети на электробусную. Реализация проекта позволит привести инфраструктуру и подвижной состав в нормативное состояние. Это существенно улучшит качество обслуживания населения. Комфортный и экологически чистый общественный транспорт обеспечит хорошую транспортную доступность новых жилых микрорайонов. На электробусные маршруты планируется перевести троллейбусное депо №1, которое обслуживает нагорную часть Нижнего Новгорода и троллейбусное депо №3, обслуживающее Автозаводский и Ленинский районы. Электробусы заменят троллейбусы поэтапно.