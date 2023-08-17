Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 16:20

Для 32 муниципалитетов Нижегородской области закупят почти 300 автобусов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что новая техника приобретена благодаря федеральной финансовой поддержке
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Продолжаем работу над улучшением качества объектов транспортной сети. Вопросы обновления общественного транспорта неоднократно поднимали и главы округов, и жители в соцсетях. Мы с коллегами доказали на федеральном уровне необходимость финансовой поддержки для решения этого вопроса», - заявил Глеб Никитин о существенном обновлении парка общественного транспорта районов региона.

1,1 млрд рублей на закупку 173 автобусов Нижегородской области выделено решением президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию. Дополнительно полмиллиарда рублей одобрено в виде специального казначейского кредита на обновление подвижного состава общественного транспорта Комиссией по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина. В результате регион закупит еще 128 автобусов для муниципальных маршрутов.

Автобусы поступят в 32 муниципалитета Нижегородской области.

«Поручил профильным ведомствам ускориться с закупкой, чтобы первые автобусы пришли к нам уже в этом году», - пояснил Глеб Никитин.

Для улучшения транспортного обслуживания населения правительство Нижегородской области проводит постоянную системную работу. В ходе воплощения Стратегии развития региона за шесть лет для «Нижегородпассажиравтотранса» и пассажирских предприятий в муниципальных образований Нижегородской области закуплено более 800 автобусов.

Развивается электротранспорт. До конца 2026 года планируется закупить 170 новых трамвайных вагонов, обновить почти 150 километров трамвайных путей и полтора десятка тяговых подстанций. Предполагается, что в результате скорость движения трамваев возрастет на 45%. На городских маршрутах уже работают новые вагоны «МиНиН».

Помимо этого, принято решение о частичной замене троллейбусной маршрутной сети на электробусную. Реализация проекта позволит привести инфраструктуру и подвижной состав в нормативное состояние. Это существенно улучшит качество обслуживания населения. Комфортный и экологически чистый общественный транспорт обеспечит хорошую транспортную доступность новых жилых микрорайонов. На электробусные маршруты планируется перевести троллейбусное депо №1, которое обслуживает нагорную часть Нижнего Новгорода и троллейбусное депо №3, обслуживающее Автозаводский и Ленинский районы. Электробусы заменят троллейбусы поэтапно.