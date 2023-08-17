Лукашенко: отдельные части ВС России заходили на Украину с территории Белоруссии Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные подразделения российских военных пересекали границу Украины с территории республики.

"Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. <...> Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона - это спросите у Зеленского", — сказал белорусский лидер в интервью журналистке Диане Панченко.

При этом, подчеркнул Лукашенко, Минск не станет участвовать в конфликте на Украине, если украинские войска не пересекут границу Белоруссии, однако помогать России он будет всегда.

Также он добавил, что военного конфликта на Украине можно было избежать, и сейчас его также можно оперативно завершить.