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НовостиПолитика17 августа 2023 16:34

Лукашенко: отдельные части ВС России заходили на Украину с территории Белоруссии

Он подчеркнул, что Минск всегда будет помогать России
Сергей ЧИКОВ
Лукашенко: отдельные части ВС России заходили на Украину с территории Белоруссии

Лукашенко: отдельные части ВС России заходили на Украину с территории Белоруссии

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отдельные подразделения российских военных пересекали границу Украины с территории республики.

"Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины. <...> Почему российские войска пересекли границу Беларуси и Украины в районе Чернобыльского региона - это спросите у Зеленского", — сказал белорусский лидер в интервью журналистке Диане Панченко.

При этом, подчеркнул Лукашенко, Минск не станет участвовать в конфликте на Украине, если украинские войска не пересекут границу Белоруссии, однако помогать России он будет всегда.

Также он добавил, что военного конфликта на Украине можно было избежать, и сейчас его также можно оперативно завершить.