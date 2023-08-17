Лукашенко: военный конфликт на Украине можно остановить в любой момент Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 17 августа, заявил, что военный конфликт на Украине можно остановить в любой момент.

«Нужно и можно. В любой момент. И сейчас его можно остановить, и тогда его можно было избежать», — сказал белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине и не хотела Крымских событий, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем. Россия хочет остановить конфликт, но продолжает его Запад, накачивая Киев всеми видами вооружения.