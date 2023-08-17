Диетолог рассказал о продуктах, повышающих мужское либидо Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы повысить мужское либидо, полезно добавить в свой рацион определенные продукты. Для этого отлично подходит рыба, морепродукты, гранат и тыквенные семечки. Об этом рассказала диетолог-эндокринолог Алена Барредо в беседе с «Газетой.Ru».

— Они улучшают синтез тестостерона, а также состояние сосудистых стенок, которые имеют важное значение в вопросах либидо и потенции. Поэтому мужчине обязательно нужно употреблять в пищу рыбу, лучше морскую и некрупного размера, — подчеркнула Барредо.

Также свойствами влияния на мужское и женское либидо обладают белые грибы и лисички. В них содержится больше обилие витаминов группы В, а также железо и магний. Об этом рассказала нутрициолог Ольга Царева, слова которой опубликовали «Известия».

Из не самых очевидных способов поднять мужское либидо, можно выделить рубку дров. Всего за час подобной физической нагрузки, в организме единоразово поднимается уровень тестостерона на 48 процентов. Этим поделился уролог Андрей Смерницкий, совет которого опубликовали Life.ru.