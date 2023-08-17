Лукашенко: Путин никогда не настаивал на признании Белоруссией Крыма и Абхазии Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин никогда не настаивал на том, чтобы Минск признал Крым или Абхазию.

«Никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию, прочее, как меня упрекали», - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Он пояснил, что признание Белоруссией Крыма или Абхазии ничего бы не изменило. По словам Лукашенко, Минск продолжает сотрудничать с Крымом и не скрывает этого.

«Просто с практической точки зрения в этом не было необходимости», - пояснил глава Белоруссии.

По итогам референдума о вхождении в состав Российской Федерации за присоединение проголосовали более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози призвал страны Запада не строить иллюзий относительно того, что Россия отдаст Крымский полуостров Украине или кому-либо еще. По словам Саркози, Крым всегда, исторически, был частью России, а его жители считают себя гражданами РФ.