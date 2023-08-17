Лукашенко: Минск не вступит в конфликт, если ВСУ не перейдут границу Белоруссии Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается вмешиваться в конфликт на Украине, однако может пересмотреть свою позицию в том случае, если украинские войска пересекут границу Белоруссии.

"Если вы, украинцы, не переступите нашу границу, мы никогда не будем в этом конфликте <...>, но помогать России мы будем всегда", — сказал белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Также Лукашенко добавил, что в случае продолжения боевых действий Украина может потерять все свои территории, поэтому мирные переговоры должны начинаться без предварительных условий.