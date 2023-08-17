Эксперты дали советы, как выбрать правильный рюкзак для школьника Фото: Олег ЗОЛОТО

Совсем скоро дети пойдут в школу. И соответственно, надо будет купить ребенку ручки, тетради, карандаши, но самая большая проблема - это рюкзак. К этому вопросу нужно подходить особенно внимательно. Неправильно подобранный рюкзак может навредить здоровью ребенка.

Благодаря нескольким правилам можно выбрать удобную и безопасную модель.

Спинка должна достигать 30-60 см в длину и иметь жесткую вставку. Рюкзак, сделанный из полипропилена очень удобен в использовании и прослужит весь год. Перед покупкой необходимо знать рост и вес ребенка, чтобы сравнить с размером портфеля, пишет РИАМО.

Дно рюкзака не должно опускаться ниже талии, а боковые части - выступать за плечи. Оптимальная ширина лямок - не менее 3,5 см в районе плеч, на других участках хватит 2,5 см. А накладки на лямках не позволят им соскальзывать им соскальзывать с плеч.

Для младших школьников вес портфеля не может превышать 700 г, для старшеклассников – 1 кг. Есть общее правило - портфель не должен весить более 10% от веса ребенка.

Качественные рюкзаки могут стоить дорого, но не стоит забывать, что за год первоклашка не износит портфель. Так что можно посмотреть товар с рук. Такие советы дали в пресс-службе Авито.

В 2022 году Росстат сообщал, что в среднем сборы ребенка в школу обходятся в 27 тысяч рублей. На девочку уходит меньше - 22 300 рублей, а на мальчика 26 800 рублей, сообщает Газета.ru.

Опытные родители уверены, на сборах в школу можно сэкономить. Первое — сравнивайте цены на товары на разных торговых площадках, отдавайте предпочтение интернет-магазинам. Второе — делайте покупки в сезон распродаж или заранее. Третье — отправляйтесь в магазин с составленным заранее списком необходимых покупок и следуйте ему. Четвертое — при подготовке ребенка к школе используйте канцтовары, оставшиеся у него с прошлого года, пишет RT.