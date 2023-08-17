Лукашенко: Белоруссия сразу ответит на агрессию Украины, Польши или Прибалтики Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна мгновенно ответит, если будет проявлена агрессия со стороны Украины, Польши, Литвы или Латвии.

«Если агрессия даже со стороны Украины, со стороны Польши, Литвы, Латвии начнется, мы ответим мгновенно всем тем, что у нас есть», - заявил белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Ранее Лукашенко отмечал, что против Белоруссии может быть развернута агрессия, власти республики наблюдают эти планы со стороны соседей. Глава государства также заявлял, что ему известно, кто «подталкивает в спины этих соседей» для того, чтобы они создавали напряженность на границах.