Лукашенко: 45 тысяч солдат ВСУ погибли и покалечились в ходе наступления Украины

Лукашенко: 40 тысяч солдат ВСУ погибли и покалечились в ходе наступления Украины
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за время широкомасштабного наступления украинские войска потеряли 45 тысяч солдат убитыми и ранеными.
"У вас за время наступления 45 тысяч человек погибло и калеками ушли", - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.
Также он отметил, что Минск не собирается вмешиваться в конфликт на Украине, однако может пересмотреть свою позицию в том случае, если украинские войска пересекут границу Белоруссии.
Напомним, по данным Минобороны России, с начала обещанного широкомасштабного наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и наемников, а также почти пять тысяч единиц военной техники, так и не добившись серьезных успехов.