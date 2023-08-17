Михаил Мишустин поддержал предложения Дмитрия Азарова по развитию Самарской области

Михаил Мишустин и Дмитрий Азаров обсудили развитие Самарской области. Фото: Андрей Савельев

В четверг, 17 августа, председатель правительства РФ посетил Самарскую область с рабочим визитом. Михаил Мишустин совместно с губернатором Дмитрием Азаровым осмотрел крупнейшие предприятия ОПК – РКЦ «Прогресс» и ОДК-Кузнецов.

– Очень много того, что производится в Самаре, является, я бы сказал, основой нашего технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент. И 30 тысяч человек, занятых на предприятии, показывают, что можно эффективно, высокотехнологично работать в этой и других сферах, – заявил Михаил Мишустин.

Дмитрий Азаров рассказал о социально-экономическом развитии региона. За последние годы было построено 9 школ, введено в строй 15 объектов здравоохранения, обновлен парк скорой помощи. Активно ведется работа с ветеранами СВО. Так, на территории губернии действует программа «Возвращение», в рамках которой бойцы могут пройти реабилитацию, социализацию и получить дополнительное образование. Глава региона подчеркнул, что особое внимание уделяется госпиталю ветеранов войн и попросил оказать содействие в обновлении аппарата МРТ и другого оборудования.

– Обязательно. Знаю, что вы лично бываете в зоне специальной военной операции, общаетесь с людьми постоянно. И в этом смысле обязательно окажем помощь. Соответственно, все необходимые средства будут выделены, – поддержал просьбу председатель правительства.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что Самарская область активно пользуется инструментами поддержки, которые предлагает правительство. Так, регион получил инфраструктурный кредит на возведение обхода Тольятти с мостом через Волгу и на строительство метро в Самаре. А дополнительные 2,5 млрд рублей из Фонда развития территорий позволили увеличить темпы переселения людей из аварийного жилья.

– Михаил Владимирович, все инструменты, которые сегодня предлагает правительство, – инфраструктурное меню – мы стараемся несомненно использовать, – заявил Дмитрий Азаров.