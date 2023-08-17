Лукашенко считает, что цели спецоперации уже выполнены Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что цели специальной военной операции (СВО) уже выполнены. Он пояснил свою позицию тем, что Украина уже никогда не будет такой агрессивной, как раньше.

«Цели СВО на сегодняшний день уже выполнены», - отметил белорусский лидер в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко.

По его словам, Украина никогда не будет так агрессивно себя вести в отношении России после завершения конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что цели специальной военной операции корректируются в зависимости от текущей ситуации, однако в целом остаются прежними. Российский лидер уточнил, что они носят фундаментальный характер. Президент РФ добавил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.