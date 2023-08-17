Стало известно о факторах, повлиявших на укрепление рубля Фото: REUTERS

На данный момент курс рубля поддерживается двумя факторами — приближением налогового периода и договоренностью российских властей с экспортерами об увеличении продажи валютной выручки. Об этом рассказал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru».

— Рубль в начале торгов резко укрепился, обновив двухнедельные вершины, но вскоре быстро сдал позиции, переписав дневные минимумы. Однако на старте основной сессии рубль вернулся к восходящей динамике, — подчеркнул эксперт.

Также повышение ключевой ставки будет способствовать постепенному укреплению российского рубля. В перспективе его курс может снизиться до 90 рублей за доллар. Такое мнение выразил экономист Георгий Остапкович, слова которого опубликовали на портале «Москва 24».

При этом экономист Михаил Хазин считает, что виной столь резкого скачка курса национальных валют могли стать крупные валютные спекулянты, которые совершали большие сделки, создавая сильную волатильность. Об этом мнении специалиста рассказал «Царьград».