Лукашенко: Путин станет следующим президентом России

Лукашенко заявил, что не сомневается в победе Путина на выборах президента России Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не сомневается в победе действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах в 2024 году.

“Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Я думаю, что Путин. Соперников сейчас в России Путину нет”, — отметил белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Схожего мнения придерживается и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его оценке, из-за беспрецедентного уровня консолидации общества вокруг Путина, предстоящие выборы скорее станут “дорогостоящей бюрократией”, поскольку выбор народа и так очевиден.