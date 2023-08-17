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НовостиПолитика17 августа 2023 17:22

Лукашенко: Путин станет следующим президентом России

По его мнению, у Путина просто нет достойных соперников
Сергей ЧИКОВ
Лукашенко заявил, что не сомневается в победе Путина на выборах президента России

Лукашенко заявил, что не сомневается в победе Путина на выборах президента России

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не сомневается в победе действующего президента России Владимира Путина на предстоящих выборах в 2024 году.

“Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Я думаю, что Путин. Соперников сейчас в России Путину нет”, — отметил белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Схожего мнения придерживается и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его оценке, из-за беспрецедентного уровня консолидации общества вокруг Путина, предстоящие выборы скорее станут “дорогостоящей бюрократией”, поскольку выбор народа и так очевиден.