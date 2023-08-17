Аналитик Юшков: нефть в сентябре будет в границах 80-85 долларов за баррель Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков спрогнозировал, какие цены на нефть будут в сентябре. По словам аналитика, биржевые котировки останутся в границах 80-85 долларов за баррель эталонной североморской марки Brent.

- Возможны колебания котировок до 86 долларов, но вероятен диапазон от 80 до 85, - сказал Юшков «Газете.ru».

На ситуацию будет влиять повышение ставки ФРС США. За счет этого в экономике оказывается меньше денег, что сказывается на бирже.

За счет снижения финансовых объемов, падает спрос на черное золото. И, как следствие, просаживаются котировки.

Россия впервые за долгое время повысила цены на нефть и снизила объём поставок чёрного золота за рубеж. Снижение объемов обусловлено договорённостью, которая достигнута в ОПЕК+. Таким образом картель пытается стимулировать рост цены.

И теперь русская марка нефти Urals продается за 70 долларов за баррель, а не за 60, как раньше, сообщает Царьград.

В беседе с RT Юшков также добавил, что уровень нефтяных котировок будет также зависеть от спроса в Китае и от действий Саудовской Аравии со странами ОПЕК+.