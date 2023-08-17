Лукашенко ответил на вопрос о преемнике Путина Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос о том, кто может стать преемником российского лидера Владимира Путина. По его оценке, глава РФ пока не думал, кто продолжит его курс, но вскоре он увидит такого человека.

«Думаю, что есть такой человек. Если Путин его сейчас не видит, то он его увидит в ближайшее время», - сказал Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Глава республики пояснил, что пока Путин не видит того, кто бы мог стать его преемником, так как в настоящее время перед ним стоит большое количество других более актуальных задач.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин пока не объявлял о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Он уточнил, что не обладает информацией о том, когда глава государства объявит о своем решении.

Глава российского государства, в свою очередь, заявлял, что президентские выборы в 2024 году пройдут в строгом соответствии с законом и с соблюдением всех демократических процедур.