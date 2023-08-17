Сенатор Джабаров: отказ от русского языка в Эстонии ослабит все государство Фото: REUTERS

Замечания Организации Объединенных Наций в сторону Эстонии, после введения закона, ущемляющего изучение русского языка, носят вялый характер. Для самого государства это удар себе же ниже пояса. Такое заявление сделал сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru.

— Это путь в никуда для Эстонии, где проживает много русскоговорящего населения, это удар ниже пояса. Это не укрепляет, а в будущем ослабит эстонское государство, — подчеркнул Джабаров.

Он также считает, что власти Эстонии не будут никак реагировать на заявления ООН. Сенатор считает, что русскоязычное эстонское общество должно бороться за свои права, а рано или поздно людям получится доказать необходимость сохранения русского языка в обучении детей тех, для кого он является родным.

Напомним, что ранее ООН опубликовала заявление о том, что законодательные поправки в Эстонии ограничивают образование на языках меньшинств. Также в организации напомнили, что русскоязычное сообщество составляет внушительную часть всего населения страны.