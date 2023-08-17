Лукашенко рассказал о просьбе Путина перед началом СВО

Лукашенко заявил, что Путин перед началом спецоперации просил «прикрыть его» Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что глава РФ Владимир Путин не обсуждал с ним начало проведения специальной военной операции (СВО). Однако за несколько дней до нее российский лидер попросил «прикрыть его».

Лукашенко напомнил, что в первые дни проведения СВО он заявил, что Белоруссия не будет ввязываться в конфликт.

«Россия и так может справиться с кем угодно, но стрелять русским в спину мы не позволим. Это было связано с просьбой Путина «ты прикрой меня, пожалуйста». Он опасался, скорее всего, удара в спину с Запада», - уточнил белорусский лидер в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не собирается вмешиваться в конфликт на Украине, однако может пересмотреть свою позицию в том случае, если украинские войска пересекут границу Белоруссии.

В ходе того же интервью Александр Лукашенко $ заявил$ , что Украина может потерять все свои территории в случае затягивания боевых действий, поэтому киевскому режиму стоит стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта.