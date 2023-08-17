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НовостиПолитика17 августа 2023 17:42

Лукашенко рассказал о просьбе Путина перед началом СВО

Лукашенко заявил, что Путин перед началом спецоперации просил «прикрыть его»
Екатерина КОСОБОКОВА
Лукашенко заявил, что Путин перед началом спецоперации просил «прикрыть его»

Лукашенко заявил, что Путин перед началом спецоперации просил «прикрыть его»

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что глава РФ Владимир Путин не обсуждал с ним начало проведения специальной военной операции (СВО). Однако за несколько дней до нее российский лидер попросил «прикрыть его».

Лукашенко напомнил, что в первые дни проведения СВО он заявил, что Белоруссия не будет ввязываться в конфликт.

«Россия и так может справиться с кем угодно, но стрелять русским в спину мы не позволим. Это было связано с просьбой Путина «ты прикрой меня, пожалуйста». Он опасался, скорее всего, удара в спину с Запада», - уточнил белорусский лидер в беседе с украинской журналисткой Дианой Панченко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не собирается вмешиваться в конфликт на Украине, однако может пересмотреть свою позицию в том случае, если украинские войска пересекут границу Белоруссии.

В ходе того же интервью Александр Лукашенко $ заявил$ , что Украина может потерять все свои территории в случае затягивания боевых действий, поэтому киевскому режиму стоит стремиться к дипломатическому урегулированию конфликта.