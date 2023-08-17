Политолог Багдасаров: Эрдоган будет убеждать Путина возродить зерновую сделку Фото: Иван МАКЕЕВ

Владимир Путин скоро может провести встречу с президентом Турции. Скорее всего, на встрече будут затронуты вопросы зерновой сделки.

Турция заявила, что она готова гарантировать безопасность прохождения судов с украинским зерном через проливы Босфор и Дарданеллы.

Политолог Семен Багдасаров отмечается, что Анкара проявляет большую заинтересованность в сделке. Причина в том, что Турция имеет доход от украинского зерна. Оно перепродается и приносит прибыль. Официально же сообщается, что продовольствие идет в страны Африки.

- Поэтому велика вероятность, что тема зерновой сделки будет поднята на предстоящей встрече Путина и Эрдогана, - говорит политолог Царьграду.

Он не исключает, что будут представлены на обсуждение различные варианты, чтобы возродить черноморскую инициативу.

В свою очередь эксперт Российского совета по международным делам Камран Гасанов отметил, что Анкара вновь примеряет на себя главного посредника в вопросах Украины. Ранее, на эту роль претендовали Саудовская Аравия, Бразилия и Китай.

Но пока о продлении зерновой сделки речи не идет, так как условия России не были выполнены. Пока суда с зерном не могут покинуть украинские порты, так как они блокируются Черноморским флотом России.

Тем временем, турецкие СМИ сообщают, что усилия местный властей направлены на возобновление зерновой сделки, а не на поиск альтернативных маршрутов. При этом ряд стран работает над альтернативными маршрутами, сообщает Газета.Ru.

- 60% муки, которую потребляет ЕС, производится в Турции, то есть без этого зерна мукомольные заводы Турции просто остановятся, а ЕС останется в тяжелом положении с точки зрения хлеба и кондитерских изделий, - сказал Rt военный историк Юрий Кнутов