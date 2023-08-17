Путин назвал приоритетной задачей обновление парка общественного транспорта в РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал одной из приоритетных задач местных органов власти обновление парка городского транспорта.

“Наша важнейшая задача – обновление парка. Сегодня регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев”, — отметил глава государства на заседании президиума Госсовета по соответствующей теме.

Также Путин напомнил, что, с учетом развития новых регионов Российской Федерации, потребность в общественном транспорте станет еще выше. При этом опираться в данном вопросе он рекомендовал на отечественные предприятия.