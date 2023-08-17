Почти 210 нарушений в сети 0,4 - 10 кВ устранили энергетики в Махачкале 14-17 августа 2023 года

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С 14 по 17 августа 2023 года энергетики устранили 206 нарушений в потребительской сети 0,4 -10 кВ.

Особое внимание специалисты уделили проведению технических мероприятий в Семендере - одном из наиболее густонаселенных и застроенных районов Махачкалы. Помимо работ в сети 0,4 -10 кВ энергетики "Дагэнерго" провели здесь ремонт трансформаторной подстанции на ул. Магомедтагирова (район 18-й школы).

На сегодняшний день в столице продолжают работать 11 оперативно-ремонтных бригад: более 40 специалистов, обеспеченных необходимой спецтехникой.