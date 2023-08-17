Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 августа 2023 18:44

Почти 210 нарушений в сети 0,4 - 10 кВ устранили энергетики в Махачкале 14-17 августа 2023 года

Специалисты Махачкалинских горэлектросетей филиала "Россети Северный Кавказ"-"Дагэнерго" продолжают работу по заявкам, поступающим от жителей Махачкалы

Фото: Shutterstock

С 14 по 17 августа 2023 года энергетики устранили 206 нарушений в потребительской сети 0,4 -10 кВ.

Особое внимание специалисты уделили проведению технических мероприятий в Семендере - одном из наиболее густонаселенных и застроенных районов Махачкалы. Помимо работ в сети 0,4 -10 кВ энергетики "Дагэнерго" провели здесь ремонт трансформаторной подстанции на ул. Магомедтагирова (район 18-й школы).

На сегодняшний день в столице продолжают работать 11 оперативно-ремонтных бригад: более 40 специалистов, обеспеченных необходимой спецтехникой.