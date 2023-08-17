ВЦИОМ: 57 процентов россиян считают Россию лучшей страной в мире Фото: REUTERS

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которым более половины опрошенных россиян считают Россию лучшей страной в мире.

“Россия лучше других стран – с этим утверждением сегодня согласны шесть из десяти россиян (57%), за пять лет показатель вырос на 5 процентных пунктов (2018 год - 52%)”, — следует из результатов опроса.

Отмечается, что с данным утверждением не согласны 32 процента россиян, что на 8 процентов меньше, чем в 2018 году. При этом не смогли ответить на данный вопрос около 10 процентов респондентов, что вдвое больше, чем ранее.

Тезис о том, что настоящие патриоты всегда должны поддерживать свою страну, поддержали 40 процентов россиян, в то время как 32 процента высказались против такой позиции. Всего в опросе участвовали около 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, президент Владимир Путин также считает Россию лучшей страной в мире, хоть и признает, что правительству РФ есть над чем поработать для улучшения жизни в стране.