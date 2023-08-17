Турция предупредила РФ о росте напряженности из-за досмотра судна в Черном море

Турция предупредила Россию о риске роста напряженности из-за досмотра судна в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центр по борьбе с дезинформацией, созданный под эгидой управления по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщил, что Анкара предупредила Москву о риске роста напряженности в Черном море в случае повторения ситуаций, подобных остановке российскими военными корабля "Шюкрю Окан".

“После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море”, — следует из сообщения центра.

Также в документе указано, что данное судно шло не под турецким флагом и не принадлежало Турции, а его проверка проводилась в международных водах, однако Анкара вынуждена выступать с подобным заявлением из-за бурной реакции некоторых турецких политиков и общественности на отсутствие реакции официальных властей страны на данный инцидент.

Напомним, 13 августа российский патрульный корабль Черноморского флота “Василий Быков” обнаружил сухогруз “Сукра Окан” под флагом Палау, который направлялся в украинский порт Измаил и произвел его досмотр.

При этом Минобороны России предупреждало, что все суда, следующие в украинские порты будут восприниматься как потенциальные перевозчики оружия и российские войска будут соответствующим образом реагировать на их появление в Черном море.