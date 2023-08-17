Участники спецоперации и их дети смогут переходить с платного обучения на бюджет

Участники СВО и их дети смогут переходить с платного обучения на бюджет Фото: Александр КОЦ

Министерство образования России утвердило закон, согласно которому участники спецоперации на Украине смогут переходить с платного обучения на бюджетное при отсутствии академической и финансовой задолженности.

“Участники специальной военной операции, не имеющие на момент подачи заявления на переход академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, переводятся на вакантные бюджетные места”, — следует из текста приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее механизм перевода студентов-участников спецоперации с платной на бесплатную форму обучения.

Также в России активно развивают меры поддержки участников СВО. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечал, что для помощи военнослужащих ВС России правительство разработало целую систему поддержки, которая базируется на 77 законах.