Истребители F-35 совершили опасное сближение с самолетами Су-35 ВКС РФ в Сирии

Два истребителя F-35 совершили опасное сближение с самолетами Су-35 в Сирии Фото: wikimedia.org

Замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить сообщил, что два американских истребителя F-35 совершили опасное сближение с двумя самолетами Су-35 ВКС России в районе Эт-Танф в Сирии.

Контр-адмирал отметил, что данные действия являются очередным опасным инцидентом, создающим предпосылки для авиационных катастроф и происшествий, а также обостряют ситуацию в воздушном пространстве Сирии.

Напомним, неделей ранее Кутиль сообщал, что два российских истребителя подверглись воздействию систем наведения самолетов F-35 так называемой “антитеррористической коалиции”, возглавляемой США.

В конце июля самолет Воздушно-космических сил России и вовсе подвергся воздействию систем наведения истребителей F-16 во время планового пролета вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики.