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НовостиПолитика17 августа 2023 20:28

Полянский: кассетные боеприпасы не дают Украине преимуществ на поле боя

Зампостпреда РФ при ООН назвал ложью заявления США, что Украина не будет использовать кассетное оружие в нарушении норм международного гуманитарного права
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Полянский заявил, что кассетные боеприпасы не дают Украине преимуществ на поле боя, но нарушают нормы международного гуманитарного права.

Дмитрий Полянский заявил, что кассетные боеприпасы не дают Украине преимуществ на поле боя, но нарушают нормы международного гуманитарного права.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кассетные боеприпасы, поставляемые Киеву западными странами, не дадут Украине преимуществ на поле боя. Об этом заявил в четверг 17 августа заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН, трансляция которого ведется в Telegram-канале поспредства.

Дипломат напомнил, что власти США ранее называли «военными преступниками» страны, применявшие боеприпасы кассетного типа и указал на то, что Вашингтон, по его же собственной логике, является прямым пособником и сообщником военных преступников – президента Украины Зеленского и его подельников.

«При этом особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают», - сказал Полянский, добавив, что Россия придерживается последовательной позиции в отношении данного вида оружия, а заверения властей США о том, что кассетные боеприпасы на Украине якобы не будут использоваться в нарушении норм международного гуманитарного права являются ложью.

«Заверения властей США о том, что поставляемое ими на Украину кассетное оружие якобы не будет использовано в нарушение норм МГП (международное гуманитарное право — прим.), — откровенная ложь», — отметил первый зампостпреда РФ при ООН.— заявил Полянский, отметив, что, «в отличие от США, позиция России в отношении кассетных боеприпасво последовательна и предполагает строгое соблюдение норм и требований МГП».

Напомним, Пентагон отказался обнародовать документы о кассетных снарядах на Украине.

Тем временем в центре Донецка обнаружили кассетный боеприпас.

Также сообщалось, что в четверг 17 августа ВСУ возобновили обстрел Донецка и Макеевки кассетными боеприпасами.

Что изменит передача США Украине кассетных бомб и чем ответит Россия, читайте здесь на KP.RU.