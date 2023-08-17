Полянский: кассетные боеприпасы не дают Украине преимуществ на поле боя

Дмитрий Полянский заявил, что кассетные боеприпасы не дают Украине преимуществ на поле боя, но нарушают нормы международного гуманитарного права. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кассетные боеприпасы, поставляемые Киеву западными странами, не дадут Украине преимуществ на поле боя. Об этом заявил в четверг 17 августа заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН, трансляция которого ведется в Telegram-канале поспредства.

Дипломат напомнил, что власти США ранее называли «военными преступниками» страны, применявшие боеприпасы кассетного типа и указал на то, что Вашингтон, по его же собственной логике, является прямым пособником и сообщником военных преступников – президента Украины Зеленского и его подельников.

«При этом особых преимуществ на поле боя кассетные боеприпасы не дают, и в Вашингтоне это прекрасно понимают», - сказал Полянский, добавив, что Россия придерживается последовательной позиции в отношении данного вида оружия, а заверения властей США о том, что кассетные боеприпасы на Украине якобы не будут использоваться в нарушении норм международного гуманитарного права являются ложью.

«Заверения властей США о том, что поставляемое ими на Украину кассетное оружие якобы не будет использовано в нарушение норм МГП (международное гуманитарное право — прим.), — откровенная ложь», — отметил первый зампостпреда РФ при ООН.— заявил Полянский, отметив, что, «в отличие от США, позиция России в отношении кассетных боеприпасво последовательна и предполагает строгое соблюдение норм и требований МГП».

Напомним, Пентагон отказался обнародовать документы о кассетных снарядах на Украине.

Тем временем в центре Донецка обнаружили кассетный боеприпас.

Также сообщалось, что в четверг 17 августа ВСУ возобновили обстрел Донецка и Макеевки кассетными боеприпасами.

Что изменит передача США Украине кассетных бомб и чем ответит Россия, читайте здесь на KP.RU.