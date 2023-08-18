Россия одобрила договор о взаимной выдаче преступников с Индонезией

Российское правительство одобрило договор о взаимной выдаче преступников с Индонезией. На фото: столица Индонезии Джакарта. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российское правительство одобрило договор о взаимной выдаче преступников с Республикой Индонезия. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, документ доступен здесь.

В документе сказано, что договор между РФ и Республикой Индонезия о выдаче преступников будет представлен президенту России Владимиру Путину для внесения на ратификацию в Госдуму.

Договор призван регулировать вопросы экстрадиции преступников и должен стать существенным шагом в борьбе с трансграничной преступностью.

Тем временем страны Запада за четыре месяца 60 раз отказали России в выдаче преступников. В МИД РФ заявили, что от таких действий выиграет только криминал.

Ранее сообщалось, что представители Индонезии провели встречу с российскими дипломатами, стороны обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине.

Напомним, в июле глава российского МИД Сергей Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел в формате «Россия-АСЕАН» в столице Индонезии Джакарте.