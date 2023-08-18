Мишустин распорядился создать Донецкое высшее общевойсковое командное училище

Мишустин подписал распоряжение о создании Донецкого высшего войскового командного училища в ведении российского Минобороны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ДНР будет создано Донецкое высшее общевойсковое командное училище в ведении российского Минобороны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации и доступен здесь.

Сообщается, что федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Донецкое высшее общевойсковое командное училище» Министерства обороны Российской Федерации будет создано путем изменения типа уже существующего государственного бюджетного вуза.

Штатная численность военнослужащих и персонала вуза утверждена в количестве 3 436 человек.

Ранее сообщалось, что после восстановления аграрный лицей Мариуполя может стать профильным учебным заведением для всего юга ДНР.

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Тем временем стартовал сбор идей и предложений по улучшению жизни в ДНР «Возродим Донбасс». Подробности здесь на KP.RU.