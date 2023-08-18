Данные согласовавших арест Трампа присяжных утекли в сеть

Данные присяжных, которые проголосовали за предъявление Трампу обвинения, утекли в сеть, в их адрес поступают угрозы. Фото: REUTERS

Личные данные членов большого жюри присяжных округа Фултон американского штата Джорджия, которые проголосовали за предъявление обвинения бывшему президенту Дональду Трампу, были выложены в сеть и опубликованы на различных платформах, передает CNN.

Сообщается, что в сеть утекли имена, фотографии, профили в социальных сетях и даже домашние адреса, предположительно принадлежащие членам жюри присяжных. Также телеканал со ссылкой на экспертов сообщает, что в адрес присяжных поступили угрозы насилия от анонимных пользователей интернета.

В офисе шерифа округа Фултон сообщили, что осведомлены об утечке и угрозах.

«Мы серьезно относимся к этой проблеме и координируемся с партнерами из правоохранительных структур для быстрого ответа на любую угрозу, чтобы обеспечить безопасность тех, кто исполняет свой гражданский долг», - сказано в заявлении офиса шерифа.

Напомним, бывшему президенту Соединенные Штаты Дональду Трампу и другим обвиняемым по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия предписали до 25 августа 2023 года добровольно явиться в тюрьму округа Фултон, где их должны формально арестовать. Такое заявление сделал офис шерифа этого округа.

Тем временем сам Дональд Трамп заявил, что его хотят посадить в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. Политик также обвинил действующего президента США Джо Байдена и его администрацию в превращении США в страну третьего мира.