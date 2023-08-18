Украинка первой в стране сменила отчество на матчество

16-летняя украинка получила матчество вместо отчества. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

16-летняя киевлянка сменила отчество на матчество. Кроме того, девушка одновременно сменила имя и фамилию. Историю рассказывает издание «Украинские новости» со ссылкой на мать девушки, которая написала об этом в социальных сетях.

Сообщается, что девушка взяла фамилию отчима, который её воспитал, сменила имя на то, каким мать хотела назвать ее при рождении, а отчество (патроним) сменила на матчество (матроним). После внесенных в документы изменений 16-летнюю киевлянку зовут Литвиненко Станислава Лесеевна.

Издание сообщает, что Станислава Литвиненко, возможно, первая украинка, получившая матчество вместо отчества.

Несколько лет назад Анастасия из Барнаула сделала себе подарок на совершеннолетие — пошла в ЗАГС и получила новое отчество. Вернее, матчество. С тех пор она не Александровна, а Анновна. Объяснила свой поступок девушка нежеланием носить отчество по имени человека, которого она ни разу в жизни не видела. Подробности здесь на KP.RU.

Тем временем эксперты объяснили «моду» на матчества.