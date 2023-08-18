Спасатели и инженеры ВКС вернули на базу экстренно севший в зоне СВО Ми-28

Спасатели и инженеры ВКС вернули на базу экстренно севший в зоне СВО вертолет. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр КОЦ

Вертолет Ми-28 экстренно сел при выполнении боевой задачи около линии боевого соприкосновения. Его смогли восстановить и вернуть на базу. Историю рассказывает РИА Новости со ссылкой на спасателей и инженеров ВКС РФ.

Сообщается, что это произошло на артемовском направлении. Вертолет вынужденно сел вблизи линии боевого соприкосновения из-за разрушения лопасти. До прибытия технического состава с запчастями для ремонта его охраняла поисково-спасательная группа.

«От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут, это была замена лопасти в ручном режиме без применения спецтехники», - цитирует агентство командира группы ПСС.

В то же время инженер ВКС с позывным «Радист» рассказал, что техническому составу удалось сократить время, необходимое для ремонтных работ, в три-четыре раза. Вертолет вернулся в строй.

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