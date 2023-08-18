Кирби заявил о готовности США к переговорам с Ким Чен Ыном о денуклеаризации КНДР

Джон Кирби заявил, что Байден готов к переговорам с КНДР о денуклеаризации.
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Вашингтон готов к разговору с северокорейским лидером Ким Чен Ыном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова без предварительных условий. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», - сказал Кирби в интервью японскому агентству Kyodo.
Кирби уточнил, что КНДР пока не ответила на предложение Вашингтона.
Напомним, Северная Корея официально провозгласила себя ядерным государством в 2022 году.
Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерный конфликт на Корейском полуострове неизбежен, и вопрос состоит лишь в том, кто его начнет.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын на заседании центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи также призвал к дополнительной подготовке к возможной войне, увеличению производства оружия и расширению военных учений.